El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando desde la mañana hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 7 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en las horas centrales. Esta leve subida de temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esta racha de viento puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 89% a lo largo del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la precipitación, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100%. Se anticipa que las lluvias sean ligeras al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 8 mm en total durante el día. Esto significa que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable y húmedo por la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un final de jornada que podría ser más complicado debido a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.