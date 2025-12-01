El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Bueu se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A lo largo de la tarde, se espera que estas nubes continúen cubriendo el horizonte, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas en Bueu experimentarán un descenso gradual a medida que avance el día. En la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 10 grados , pero a medida que se acerque la tarde, se espera que baje a 8 grados a las 22:00 horas y finalmente a 7 grados hacia el final de la jornada. Este enfriamiento será más notable en las horas nocturnas, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 76% por la mañana y aumentando hasta un 81% durante la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse bien si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de 6 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 11 km/h en la tarde. Hacia la noche, la dirección del viento cambiará a sureste, con una velocidad de 5 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio en las temperaturas más frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

El orto se producirá a las 08:43, ofreciendo un amanecer que, aunque nublado, puede tener su encanto. Por otro lado, el ocaso está previsto para las 18:04, marcando el final de un día que, a pesar de la falta de sol, puede ser disfrutado por aquellos que aprecian la tranquilidad de un paisaje otoñal.

En resumen, Bueu vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el tiempo. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de la jornada sin preocupaciones, aunque la alta humedad y el descenso de temperaturas son aspectos a considerar para mantener el confort.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.