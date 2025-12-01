El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

El día de hoy, 1 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos despejados y poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con predominancia de nubes altas y cubiertas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 4°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 13°C hacia la tarde. A medida que el día avance, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se espera que se mantenga por encima del 70% en la mayor parte del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Barro experimente lluvias a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm, aumentando a 3 mm en las horas posteriores. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% durante la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda a los habitantes de Barro que tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento y la llegada de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán, aunque se mantendrá un cielo cubierto con lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 10°C, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 93%.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias y viento moderado. Es recomendable estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.