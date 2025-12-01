El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Barro se presenta con un tiempo caracterizado por la presencia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto por estas nubes, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que esta situación se mantenga, con un predominio de nubes altas que no generarán precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se sitúa en un 0%.

Las temperaturas durante el día serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a media mañana y descendiendo gradualmente. Para la tarde, se anticipan temperaturas de 5 grados, lo que sugiere que será un día frío, especialmente al caer la tarde. Es recomendable que los habitantes de Barro se vistan adecuadamente para enfrentar estas temperaturas, optando por abrigos y capas que les permitan mantenerse cómodos.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 86% por la mañana y aumentando hasta un 90% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a una velocidad de 3 km/h durante la mañana, aumentando ligeramente a 5 km/h en la tarde. Este viento suave no debería causar molestias significativas, pero puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en áreas más expuestas.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá adecuada, y no se prevén cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad en las temperaturas hacen que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el frío.

En resumen, Barro experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados , alta humedad y vientos suaves. Los residentes deben prepararse para un día invernal, disfrutando de la belleza del paisaje otoñal mientras se abrigan adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.