El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, Baiona se prepara para un día marcado por un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente relativamente despejado, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las nubes altas dominen el cielo durante la mayor parte de la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 8 y 13 grados a lo largo del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el este y sureste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque fresco, no debería ser un factor determinante para las actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que las lluvias sean moderadas, con acumulaciones que podrían llegar a los 5 mm en las horas pico. Las condiciones de humedad también se incrementarán, alcanzando niveles del 87% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 60% entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen la precipitación en momentos específicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que podrían continuar hasta la madrugada del día siguiente. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen desplazamientos.

En resumen, Baiona experimentará un día de transición, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente húmedo y lluvioso. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.