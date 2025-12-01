El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, Baiona se presenta con un cielo mayormente cubierto por nubes altas, lo que sugiere una atmósfera tranquila pero con una ligera sensación de opacidad. A lo largo de la jornada, las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se esperan precipitaciones, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0%. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan abrigados.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 11 grados . En la franja horaria de la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 11 grados a las 20:00 horas, mientras que por la mañana y al caer la noche, las temperaturas descenderán a 10 grados y 9 grados respectivamente. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar de la jornada lleven ropa adecuada para el frío, especialmente en las horas más frescas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 71% en la mañana y descendiendo ligeramente a un 68% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, por lo que es aconsejable estar preparados para el tiempo fresco y húmedo que caracteriza a esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas expuestas.

El orto se producirá a las 08:42, marcando el inicio de un día que, aunque nublado, promete ser tranquilo y sin complicaciones meteorológicas. El ocaso, por su parte, ocurrirá a las 18:04, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer que, aunque cubierto, puede tener su propio encanto.

En resumen, Baiona se prepara para un día fresco y nublado, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente. La ausencia de precipitaciones y el viento suave contribuyen a un ambiente propicio para disfrutar de la belleza de esta localidad gallega en pleno otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.