El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de diciembre

Hoy, 1 de diciembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avanza el día, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la tarde y la noche. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de lluvia será significativa, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 100% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura mínima se registrará en torno a los 10 grados, mientras que la máxima podría llegar a los 14 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 62% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes y la posibilidad de lluvia, creará una sensación de frescura que podría hacer que los habitantes de As Neves se sientan más fríos de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad de entre 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 67 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad y las nubes.

A medida que se acerque la tarde, se recomienda a los residentes que se preparen para la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las lluvias podrían ser intensas, con un total de hasta 7 mm esperados, lo que podría causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia si se planea salir. Las condiciones climáticas de hoy en As Neves sugieren un día en el que la mejor opción podría ser quedarse en casa, disfrutando de un ambiente acogedor mientras se observa cómo la lluvia cae suavemente desde el cielo cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T06:32:12.