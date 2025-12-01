El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, domingo 30 de noviembre

El día de hoy, 30 de noviembre de 2025, As Neves se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso y la presencia de nubes altas en diferentes momentos del día. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan agradables, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 7 grados . Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 81% al 87% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al planificar actividades al exterior.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. La ausencia de precipitaciones es un alivio para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en familia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. Aunque no se trata de un viento fuerte, puede resultar refrescante, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. Es recomendable tener en cuenta esta brisa al elegir la vestimenta, optando por prendas que protejan del frío sin sacrificar la comodidad.

El orto se producirá a las 08:41, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo y sereno, mientras que el ocaso está previsto para las 18:03, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar de la luz natural. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas puede hacer que la puesta de sol sea un espectáculo visual digno de contemplar.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy se presenta favorable, con temperaturas frescas, ausencia de lluvias y un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para el frío y la brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-30T21:10:11.