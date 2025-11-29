El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia escasa, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en el periodo de la mañana, especialmente entre las 9:00 y las 10:00, donde se espera una lluvia más intensa.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mañana y manteniéndose alrededor del 84% durante la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h por la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en un 100% entre las 7:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Vilanova de Arousa experimenten lluvias durante la mañana y parte de la tarde. Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 11 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.