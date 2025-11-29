El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados centígrados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las horas más críticas, especialmente entre las 09:00 y las 13:00. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo gradualmente hacia la noche.

La humedad será notable, alcanzando niveles del 100% en las horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría afectar la percepción del frío.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas. La temperatura descenderá a 11 grados hacia la tarde y noche, lo que indicará un enfriamiento progresivo. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día gris y húmedo.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Vilagarcía de Arousa que se preparen para un día de clima invernal, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Mantenerse abrigados y atentos a las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de este día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.