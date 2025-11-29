El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una atmósfera cargada de bruma, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 75% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Aunque las lluvias serán escasas, se prevé que se registren alrededor de 0.1 mm de precipitación en este periodo. La bruma persistirá, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 11 grados . La probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 09:00 y las 10:00 horas, donde se espera que caigan hasta 2 mm de lluvia. El cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, donde la probabilidad de tormenta alcanzará el 65%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el noreste a una velocidad de 4 a 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 7 km/h hacia la tarde. Las rachas de viento podrían llegar a ser más intensas, especialmente en zonas expuestas, alcanzando hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. La temperatura descenderá a 9 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con bruma y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.