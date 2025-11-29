El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que indica un estado de "Cubierto" en los periodos de la madrugada hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas de la tarde y hasta 8 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con una probabilidad de lluvia que aumenta considerablemente. Se prevé que las lluvias sean escasas al inicio, pero se intensificarán a medida que avance el día. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las horas de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Además, existe una probabilidad del 80% de tormentas durante la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 34 km/h, siendo más fuertes en las horas de la tarde, especialmente con dirección suroeste. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja precaución al estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 6 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y potencialmente tormentoso a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.