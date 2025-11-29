El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer alrededor de las 8:00, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más activa. Se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm entre las 10:00 y las 11:00. La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Los vientos, provenientes del sur, soplarán con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que podría generar un ambiente inestable y propenso a tormentas.

La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso hacia la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un 50% hasta la medianoche, con cielos mayormente cubiertos. La temperatura descenderá a unos 11 grados, y la humedad alcanzará su punto máximo, superando el 90%.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y que estén preparados para un día de inclemencias meteorológicas.

