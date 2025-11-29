El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y 0.1 mm en las siguientes. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menos intensidad, y se prevé que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 0.8 mm.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con un incremento en la probabilidad de tormentas. Entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de tormenta será del 65%, lo que podría generar condiciones de tiempo severo en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas más activas del día, especialmente entre las 08:00 y las 09:00. Esto podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, haciendo que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a direcciones más variadas, incluyendo el noreste y el norte, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h.

Hacia el final de la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, especialmente en la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.