El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con predominancia de vientos del sur y suroeste en las horas posteriores.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia. Los intervalos nubosos persistirán a lo largo del día, con momentos de cielo completamente cubierto, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento. Aunque las temperaturas no serán extremas, la combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En resumen, un día de clima variable y húmedo espera a Tui, con la posibilidad de lluvias ligeras y vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.