El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 09:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán a lo largo del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 9 mm en las horas pico. Esto se traduce en un ambiente propenso a la incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h, con dirección predominante del norte. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se tiene que salir. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas de la tarde, lo que acentuará la sensación de frío y podría generar condiciones de incomodidad. La combinación de la alta humedad y las bajas temperaturas puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que es aconsejable tomar precauciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las probabilidades de lluvia se mantendrán, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, rondando los 10 grados .

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de cambios en sus planes debido a la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.