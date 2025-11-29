El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en el periodo de las 02:00 a las 03:00. La precipitación acumulada durante este tiempo será mínima, con valores de 0.1 mm. Sin embargo, a partir de las 09:00, la situación cambiará drásticamente, ya que se anticipa un aumento significativo en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm entre las 09:00 y las 10:00, y hasta 7 mm entre las 11:00 y las 12:00.

La probabilidad de tormentas también es considerable, alcanzando un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo posibles tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias. Las ráfagas de viento también se intensificarán, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando picos de hasta 32 km/h en las horas más críticas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 10 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor. Las condiciones de cielo cubierto persistirán, con algunas horas de poco nuboso hacia el final del día, pero sin que esto implique una mejora significativa en las condiciones climáticas.

Es recomendable que los habitantes de Soutomaior tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría hacer que las condiciones sean peligrosas. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos y estar preparado para cambios repentinos en el tiempo será fundamental para garantizar la seguridad durante este día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.