El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 8 grados hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 90%, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 10:00 y las 17:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera disminución en la actividad de lluvia. Las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales.

