El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, donde se prevén lluvias escasas que podrían acumular hasta 4 mm. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% en las horas centrales del día. Esto sugiere que los habitantes y visitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 9 y 11 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la alta humedad, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que mantengan precauciones adicionales y a los peatones que estén atentos a las condiciones del tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta hasta el ocaso, que se producirá a las 18:04, momento en el que se espera que las precipitaciones disminuyan, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a todos los que se encuentren en la zona que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.