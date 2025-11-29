El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 29 de noviembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, donde se prevén lluvias escasas que podrían acumular hasta 4 mm. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% en las horas centrales del día. Esto sugiere que los habitantes y visitantes de Sanxenxo deben estar preparados para posibles chubascos y tormentas aisladas.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento se mantendrá entre 9 y 11 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la alta humedad, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda a los conductores que mantengan precauciones adicionales y a los peatones que estén atentos a las condiciones del tiempo.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta hasta el ocaso, que se producirá a las 18:04, momento en el que se espera que las precipitaciones disminuyan, aunque el cielo seguirá cubierto.
En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a todos los que se encuentren en la zona que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
