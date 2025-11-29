El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente brumoso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la bruma, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma persista, aunque las condiciones comenzarán a cambiar hacia el mediodía. A partir de las 9 de la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará, con un 40% de posibilidades de lluvia ligera. Las temperaturas se mantendrán constantes en 11 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Durante la tarde, especialmente entre las 1 y las 3, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de tormenta se incrementará, alcanzando un 70% entre las 1 y las 3 de la tarde. Las precipitaciones se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 4 mm en este periodo. Las temperaturas podrían experimentar un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, por lo que se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se abriguen adecuadamente si planean salir.

Hacia el final de la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% de posibilidades entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que caigan a 11 grados hacia las 8 de la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar condiciones de incomodidad.

La jornada finalizará con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia que podría continuar durante la noche. Se recomienda a los residentes estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.