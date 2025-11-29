El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de bruma y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11-12 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. Las condiciones de bruma persistirán, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 60% de posibilidades en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que las lluvias serán más probables durante la mañana y el mediodía.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En las horas pico, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La combinación de viento y humedad puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también será significativa, con un 70% de posibilidad entre las 19 y las 01 horas. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas, especialmente para quienes planeen estar al aire libre. La combinación de bruma, lluvia y viento puede hacer que el día se sienta más frío, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.