El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, descendiendo ligeramente a 12 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con el cielo cubierto, puede generar un ambiente algo pesado y poco agradable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que comenzarán a ser más significativas a partir de la tarde. Durante la mañana, las lluvias serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.2 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la situación cambiará drásticamente, con la posibilidad de que se registren hasta 5 mm de lluvia en las horas posteriores. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir ráfagas de viento y descargas eléctricas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un cielo cubierto, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.