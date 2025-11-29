El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en la tarde y alcanzando un mínimo de 10 grados hacia la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 86% y alcanzando picos de hasta el 99% en las horas más críticas de la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con un acumulado de 0.1 mm, pero la situación cambiará drásticamente a medida que avance el día. Se anticipa que las lluvias se intensifiquen, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 7 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Redondela necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, con un 70% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, riesgos para estructuras ligeras.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 11 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En resumen, se recomienda a los residentes de Redondela estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y tomar precauciones al salir de casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.