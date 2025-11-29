El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente en las horas centrales, donde se estima que la lluvia podría ser más intensa. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer alrededor de las 3 de la mañana, acumulando aproximadamente 0.2 mm. Sin embargo, será a partir de las 9 de la mañana cuando la situación se torne más complicada, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en ese periodo. A lo largo de la tarde, se espera que las lluvias continúen, con un total acumulado que podría llegar a los 7 mm hacia la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si se encuentran al aire libre. Las ráfagas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que podrían alcanzar hasta 31 km/h desde el norte, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor precipitación.

A medida que se acerque la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 9 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen salir.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.