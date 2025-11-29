El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 29 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará. En particular, se prevé que entre las 2 y las 3 de la tarde, la precipitación sea más intensa, con acumulados que podrían llegar a los 6 mm. La probabilidad de lluvia en este periodo es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente durante la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde.
La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que podría bajar a 11 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas previas al ocaso, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas caerán a 9 grados hacia las 9 de la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades más suaves, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Pontecesures.
En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia