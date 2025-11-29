El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, pero la probabilidad de lluvia aumentará. En particular, se prevé que entre las 2 y las 3 de la tarde, la precipitación sea más intensa, con acumulados que podrían llegar a los 6 mm. La probabilidad de lluvia en este periodo es del 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente durante la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde.

La tarde también traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que podría bajar a 11 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas previas al ocaso, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas caerán a 9 grados hacia las 9 de la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, con velocidades más suaves, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Pontecesures.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.