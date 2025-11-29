El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en este periodo. Durante la tarde, la situación se mantendrá similar, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, aunque la intensidad de las mismas será escasa.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma que se instalará en la región, especialmente durante las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 9 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, se prevé un 70% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, no se descartan episodios de tormenta que podrían acompañar a las precipitaciones.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.