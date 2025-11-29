El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 92% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de brumas.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables en torno a los 10 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 26 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. Las ráfagas más fuertes se prevén entre las 10:00 y las 14:00, lo que podría afectar la visibilidad y las actividades al aire libre.

Durante la tarde, la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 9 grados. La probabilidad de tormentas también será notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas acompañadas de lluvia moderada. La combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas para quienes se encuentren en la calle.

A medida que se acerque la noche, las lluvias comenzarán a disminuir, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 8 grados hacia el final del día, y la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 93% en las horas nocturnas. Las condiciones de visibilidad podrían mejorar ligeramente, pero se recomienda precaución si se planea salir, dado el suelo mojado y las posibles acumulaciones de agua en las calles.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.