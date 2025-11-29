El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente durante las horas de la tarde. En total, se estima que la precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 7 mm, con lluvias escasas en la mañana y un incremento notable en la tarde, donde se podrían registrar hasta 3 mm en las horas pico. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que se acerque la tarde, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 11 grados . La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes de Poio que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo invernal.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 10 grados , con una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre posibles cambios en la previsión.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.