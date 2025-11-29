El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con una serie de condiciones que podrían afectar las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A lo largo de la mañana, se prevén lluvias escasas, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es del 55% en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias serán más frecuentes durante este periodo. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia podría aumentar, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se espera que la probabilidad de tormenta alcance el 75%.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo, aunque podría sentirse un poco más fresco debido a la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el tiempo.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un mínimo de 8 grados en las últimas horas del día. La combinación de la baja temperatura, la alta humedad y la posibilidad de lluvias podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución, considerando las condiciones climáticas adversas que se esperan a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.