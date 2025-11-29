El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que indica condiciones de saturación en el aire. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se prevé que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero a partir de la mañana, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 12 mm en las horas pico, especialmente entre las 11:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de tormentas también será alta, alcanzando un 75%. Esto podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento, combinado con la humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se espera que las rachas de viento sean más fuertes durante la tarde, lo que podría generar un ambiente inestable.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, y la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 70% de probabilidad. Las lluvias podrían ser más intensas en este periodo, lo que podría afectar las actividades al aire libre y el tráfico en las carreteras. Es recomendable que los residentes y visitantes de Oia tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 11 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. En resumen, el día de hoy en Oia se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco, por lo que se aconseja a la población estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.