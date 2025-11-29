El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la madrugada y manteniéndose en niveles superiores al 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 10 grados, con un ligero aumento a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 50% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día podrían ser las más propensas a recibir lluvias, aunque se anticipa que estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables, con un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 85%.

En la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 14 grados, pero con la llegada de las lluvias, es probable que la sensación térmica sea más baja. Las precipitaciones se intensificarán, con un pronóstico de hasta 6 mm acumulados en total, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias disminuyan, dando paso a un cielo más despejado en las últimas horas de la jornada. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y la noche se presentará fresca, con mínimas que podrían caer a 10 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día invernal y húmedo en O Rosal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.