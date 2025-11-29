El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 99%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se complique. Durante el periodo de 01:00 a 07:00, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 60%, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que las lluvias serán casi inevitables en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 5 mm en el periodo de 10:00 a 11:00. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar un ambiente húmedo y desagradable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más activas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 12 grados durante la mayor parte del día, pero podrían descender ligeramente hacia la tarde.

En la noche, la situación meteorológica comenzará a mejorar, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

Es recomendable que los residentes de O Porriño se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas podría hacer que las condiciones sean incómodas, así que es mejor estar preparados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.