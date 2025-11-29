El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la tarde, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, con un total estimado de 4 mm de lluvia. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de 16:00 a 18:00, donde se espera que caigan hasta 7 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las horas más críticas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar oleaje en la costa y condiciones de navegación complicadas. Se recomienda precaución a los pescadores y a quienes planeen actividades en el mar. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, disminuyendo hacia la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos que se despejarán gradualmente. Las temperaturas descenderán a 12 grados , y la humedad comenzará a estabilizarse. Sin embargo, se recomienda a los residentes y visitantes que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y vientos fuertes, especialmente en la franja horaria de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.