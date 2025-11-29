El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12-13 grados, con ligeras variaciones. Las condiciones de nubosidad persistente se verán acompañadas por la probabilidad de precipitaciones, que se incrementará notablemente en la tarde. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. Las lluvias serán de intensidad variable, con momentos de lluvia escasa y otros de mayor intensidad.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas expuestas. La velocidad del viento se mantendrá entre 6 y 18 km/h durante la mañana y la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde, cuando las tormentas podrían ser más frecuentes.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los cielos seguirán cubiertos, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día de hoy en Nigrán se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.