El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable en torno a los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de bruma en algunos momentos. Las condiciones de lluvia serán variables, con una probabilidad de precipitación del 60% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los residentes de Mos experimenten lluvias escasas, especialmente en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento cambiará a norte en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que requerirá precaución a la hora de salir. Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, con mínimas de 9 grados hacia el final de la jornada.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá ligeramente, y se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con una disminución en la probabilidad de lluvia. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.