El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable en torno a los 12 grados, con ligeras variaciones. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.3 mm en las horas siguientes.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa se mantendrá alta, con un 100% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas más cálidas del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el noreste, pero su intensidad se mantendrá en niveles moderados.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 8 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa se mantenga alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.