El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.8 mm hacia la mañana. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, con un 65% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría acentuar la sensación de frío. Los vientos más fuertes se esperan entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría generar un ambiente más incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 9 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 65% en las horas nocturnas, lo que sugiere que es recomendable tener precaución si se planea salir.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.