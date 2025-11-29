El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 29 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con ligeras variaciones. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 0.8 mm hacia la mañana. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.
Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una posibilidad, con un 65% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y la 01:00. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados, lo que mantendrá un ambiente fresco y húmedo. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.
El viento será moderado, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría acentuar la sensación de frío. Los vientos más fuertes se esperan entre las 19:00 y las 01:00, lo que podría generar un ambiente más incómodo para quienes se encuentren al aire libre.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 9 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 65% en las horas nocturnas, lo que sugiere que es recomendable tener precaución si se planea salir.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia