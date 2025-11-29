El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 70% en las primeras horas, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que las lluvias serán más frecuentes durante la mañana y parte de la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 8 mm en total.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h en la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvias, que disminuirá a un 45% entre las 19:00 y las 01:00. Sin embargo, no se descartan tormentas aisladas, especialmente en las horas centrales del día, cuando la probabilidad de tormenta es del 75%. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados, lo que sugiere que la tarde será fresca y húmeda.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Moaña experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando paraguas y abrigos adecuados para enfrentar el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.