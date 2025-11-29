El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de lluvias escasas a moderadas. En particular, entre las 3:00 y las 7:00 horas, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 80%, aumentando a un 100% entre las 7:00 y las 13:00 horas. Durante este periodo, se prevén tormentas acompañadas de lluvia, lo que podría generar acumulaciones significativas de agua en cortos períodos de tiempo. Las precipitaciones podrían alcanzar hasta 5 mm en total, siendo más intensas en la mañana.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, las lluvias comenzarán a disminuir, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados , con una ligera caída hacia la noche. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 20% entre las 19:00 y las 1:00 horas, aunque es probable que las condiciones sean más tranquilas en comparación con la mañana.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las horas de lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. La combinación de humedad, viento y lluvia puede generar condiciones resbaladizas en las carreteras.

En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.