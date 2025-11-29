El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no variarán significativamente. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, se prevé un aumento en la actividad de lluvias, con una precipitación estimada de 0.3 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde. Esto indica que los habitantes de Meaño deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos durante este periodo. Además, la probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 7 y las 13 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, con temperaturas que descenderán ligeramente a 11 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las lluvias se irán disipando hacia la noche, pero aún se prevén algunas lloviznas.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias, llevando paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.