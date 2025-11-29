El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 11 y 13 grados . La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Marín experimenten algunas lluvias durante la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 35% de posibilidad de precipitaciones entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia podría cesar, no se descarta la posibilidad de chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados .

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la lluvia en las horas de mayor precipitación. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y tranquilidad a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.