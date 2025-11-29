El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6:00 AM, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad. A partir de las 3:00 AM, se espera la llegada de niebla, que persistirá hasta las 6:00 AM, y posteriormente, la bruma se hará presente entre las 7:00 AM y las 8:00 AM.
A medida que avance la mañana, el cielo continuará cubierto, pero se prevén algunas lluvias escasas a partir de las 9:00 AM. La precipitación será ligera, con un total estimado de 0.6 mm en este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 8 y 9 grados durante la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la mañana, lo que puede intensificar la sensación de frío. A medida que el día avance, la temperatura podría llegar a los 10 grados en las horas centrales, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 13 km/h hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más pronunciada.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que habrá un 100% de posibilidad de lluvia entre las 7:00 AM y las 1:00 PM, y un 65% entre la 1:00 PM y las 7:00 PM. Esto sugiere que los habitantes de Lalín deben estar preparados para condiciones de lluvia a lo largo del día, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 6 grados hacia las 11:00 PM. La humedad seguirá siendo alta, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55% durante la tarde y la noche. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Lalín que se preparen para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y condiciones de visibilidad reducida.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia