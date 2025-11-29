El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga elevada, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en la tarde, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste por la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola parecer más fresca.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será moderada, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, es prudente estar preparado para condiciones climáticas cambiantes.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, llegando a los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es esencial estar preparado para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.