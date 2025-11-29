El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de lluvia que aumentará a lo largo de la jornada. En particular, se espera que entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 14 grados . Este rango térmico, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún así se mantendrá por encima del 75% en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, ya que se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 70%. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también rachas de viento más intensas y un ambiente más inestable.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que estén preparados para condiciones cambiantes y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas. La jornada se cerrará con cielos despejados hacia la noche, ofreciendo un respiro tras un día de inclemencias.

