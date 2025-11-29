El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

Hoy, 29 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables alrededor de los 12 grados. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que la precipitación sea escasa al principio, con valores de 0.1 mm en las primeras horas, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando hasta 4 mm en total. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo lluvias intermitentes.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se prevé que la actividad eléctrica sea más probable. Los vientos, que soplarán predominantemente del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En la tarde, la temperatura podría descender ligeramente a 11 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, alcanzando el 91%. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean incómodas para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Gondomar que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Hacia la noche, las condiciones no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque la intensidad podría disminuir. Las temperaturas caerán a alrededor de 10 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Gondomar se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Es un día para estar preparado y tomar precauciones si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.