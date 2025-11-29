El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían intermitentemente afectar la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 10 grados, descendiendo gradualmente a 9 grados durante la mañana y alcanzando un mínimo de 6 grados hacia la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que rondará el 94% al inicio del día y podría llegar al 100% en la tarde, contribuirá a la sensación de frío, especialmente con la presencia de viento.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. En las horas más activas, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más baja. Los ciudadanos deben tener en cuenta que, aunque las lluvias serán escasas, la combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 70% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La niebla y la bruma podrían regresar, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría complicar la visibilidad. Por lo tanto, se recomienda a los residentes de Forcarei que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.