El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas estables alrededor de los 11 grados. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 8:00 y las 10:00, donde se prevé un 50% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en este periodo.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará drásticamente. Las nubes continuarán dominando el cielo, y las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados. La probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación. En este intervalo, se podrían registrar hasta 4 mm de lluvia, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo en las calles.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notable del sur. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.