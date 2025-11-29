El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con un aumento en la intensidad hacia el mediodía, cuando se espera que la lluvia sea más notable. A lo largo de la tarde, las condiciones de lluvia escasa continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas de la lluvia, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Los vientos también jugarán un papel importante en el tiempo de hoy, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la lluvia disminuya. Las temperaturas caerán gradualmente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Es recomendable que los residentes de Cuntis tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para mantenerse cómodo durante el día. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere un día típico de otoño en la región, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, pero también con sus desafíos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.