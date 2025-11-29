El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas de la mañana y la mitad del día serán las más propensas a recibir lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas centrales, donde se prevé una precipitación de hasta 7 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en su punto máximo. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12 grados por la tarde y bajando a 9 grados hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente hacia la tarde y la noche, donde se espera un tiempo más tranquilo, aunque todavía con cielos nubosos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero las lluvias deberían comenzar a cesar, dando paso a un ambiente más fresco y seco. Las temperaturas continuarán bajando, y hacia la noche, se espera que el termómetro marque alrededor de 9 grados . La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día mayormente lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas en las horas centrales. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.