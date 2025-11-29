El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. A partir de las 9:00 a.m., se prevé que la nubosidad continúe, pero con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.4 mm a 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá momentos de lluvia ligera que podrían mojar las calles y los espacios al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Además, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 1:00 p.m. y las 7:00 p.m., lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 28 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían ir disminuyendo, con una temperatura que descenderá a unos 8 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. En resumen, el día en A Cañiza será mayormente gris y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.